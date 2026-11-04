Ginni Filaments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ginni Filaments hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,09 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ginni Filaments ein EPS von 1,20 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ginni Filaments 1,01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 950,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at