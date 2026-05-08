|
08.05.2026 06:31:29
Ginni Filaments: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ginni Filaments gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 INR gegenüber 0,560 INR im Vorjahresquartal.
Ginni Filaments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 901,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,32 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,490 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ginni Filaments 3,69 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.