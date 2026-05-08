Ginni Filaments: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ginni Filaments gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 INR gegenüber 0,560 INR im Vorjahresquartal.

Ginni Filaments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 901,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,32 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,490 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Ginni Filaments 3,69 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at