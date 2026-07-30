Ginni Filaments: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ginni Filaments hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 INR je Aktie generiert.

Ginni Filaments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at