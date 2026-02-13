Ginni Filaments zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ginni Filaments hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ginni Filaments -0,080 INR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,35 Prozent auf 820,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 992,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at