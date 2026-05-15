GINSMS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GINSMS hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at