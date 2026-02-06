Ginza Renoir: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ginza Renoir stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,82 JPY, nach 8,15 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,97 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,12 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at