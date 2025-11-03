Ginza Renoir veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ginza Renoir lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,63 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,92 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at