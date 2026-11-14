Gipfel in Sicht: Handelsfragen stehen bei USA und China im Mittelpunkt der Vorgespräche

Die USA und China haben wenige Tage vor einem geplanten Treffen der Staatschefs Donald Trump und Xi Jinping über Handelsfragen beraten.

Bereits am Freitag hat die bislang erste Sitzung des gemeinsamen Handelsrats stattgefunden, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Demnach sei es während der per Videoschalte geführten Gespräche unter anderem um mögliche Zollsenkungen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar gegangen. Ebenfalls wurde der Handel von landwirtschaftlichen Produkten sowie weitere Themen von gemeinsamem Interesse besprochen.

Der Austausch sei offen, tiefgründig und konstruktiv geführt worden, hieß es von chinesischer Seite. Konkrete Ergebnisse der Handelsratssitzung sind bislang nicht bekannt. Der bilaterale Handelsmechanismus wurde erstmals im Mai während des Gipfeltreffens von Trump und Xi in Peking vereinbart und sei bei einem weiteren Treffen im September in Washington konkretisiert worden.

Die beiden Staatschefs werden nach Angaben des Weißen Hauses erneut am Donnerstag am Rande des Gipfels der des Wirtschaftsgipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Shenzhen zusammenkommen. Überdies soll es auch erstmals ein Dreiertreffen mit Kremlchef Wladimir Putin geben.

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PEKING/WASHINGTON (dpa-AFX)