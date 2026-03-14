Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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14.03.2026 10:55:19
Girls in Egypt box against violence and prejudice
At the Impact Academy in Cairo, girls from socially disadvantaged backgrounds learn to box. In a society marked by prejudice and violence against women, they want to go their own way.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Box
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02.03.26
|Ausblick: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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27.02.26
|New York vs Valve: the loot box ‘gambling’ showdown (Financial Times)
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17.02.26
|Erste Schätzungen: Box informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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01.12.25
|Ausblick: Box legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.