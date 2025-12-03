Gitennes Exploration präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gitennes Exploration gab am 01.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at