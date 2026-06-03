Gitennes Exploration: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gitennes Exploration hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at