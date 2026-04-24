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24.04.2026 06:31:29
Giti Tire A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Giti Tire A hat am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,10 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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