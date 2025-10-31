Giti Tire A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Giti Tire A hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent auf 1,29 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at