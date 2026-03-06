Gitlab A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gitlab A präsentierte in der am 03.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 260,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 211,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,340 USD. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 955,22 Millionen USD, während im Vorjahr 759,25 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

