Gitlab A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gitlab A hat am 02.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 264,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gitlab A einen Umsatz von 214,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at