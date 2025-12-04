Gitlab A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gitlab A hat am 02.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gitlab A 244,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 196,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at