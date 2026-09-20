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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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20.09.2026 04:08:32

GitLab CFO's Stake Drops by Over 30,000 Shares Worth $1.6 Million After the Stock Hit a 52-Week High

Jessica P. Ross, Chief Financial Officer of GitLab Inc. (NASDAQ:GTLB), reported a disposition of 32,628 shares of Class A Common Stock on September 16, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($48.77); post-transaction value based on September 16, 2026 market close ($48.77).

GitLab operates as a leading provider of DevOps platform solutions, with a global footprint and trailing 12-month revenues of $1.1 billion. The company's competitive advantage derives from its unified platform approach, which consolidates fragmented DevOps toolchains into a single application, reducing complexity and operational overhead for enterprise customers while maintaining a strong open-source community foundation that drives product adoption and brand recognition.

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