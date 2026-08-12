Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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12.08.2026 20:29:01
GitLab Chief Accounting Officer Simon Mundy Sells 8,725 Shares
Simon Mundy, Chief Accounting Officer, reported a sale of 8,725 shares of GitLab Inc. (NASDAQ:GTLB) on August 7, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($38.00); post-transaction value based on August 07, 2026 market close ($38.97).GitLab Inc. is a $6.9 billion market capitalization software company with 2,580 employees headquartered in San Francisco. The company has achieved $1.0 billion in TTM revenue while operating at a net loss of $25.1 million, reflecting its growth-stage investment posture. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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