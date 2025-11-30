Gitla a Aktie

WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088

30.11.2025 22:44:58

GitLab Stock Down 60% From Highs as Investor Sells 61,700 Shares — Is the Pullback a Buying Opportunity?

On November 14, Connecticut-based Stadium Capital Management disclosed a sale of 61,700 GitLab shares in the third quarter.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Stadium Capital Management sold 61,700 shares of GitLab (NASDAQ:GTLB) during the third quarter. The transaction contributed to the position's value falling by approximately $2.8 million, bringing its total holding to 84,683 shares, worth $3.8 million at quarter-end.After the sale, GitLab accounted for 4.1% of the fund’s 13F AUM; the position was previously 6.1% of AUM as of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
