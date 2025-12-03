Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
|
03.12.2025 21:20:00
GitLab Stock Falls After Q3 Results And Q4 Guidance Misses Midpoint, Rosenblatt Cuts Target To $55
This article GitLab Stock Falls After Q3 Results And Q4 Guidance Misses Midpoint, Rosenblatt Cuts Target To $55 originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gitlab Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
02.12.25
|Ausblick: Gitlab A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.09.25
|Ausblick: Gitlab A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)