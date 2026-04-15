Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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15.04.2026 22:27:29

GitLab Stock Surges on Google Cloud Deal. Here's What It Means for Investors

The past year has been a tough one for GitLab (NASDAQ: GTLB) shareholders. The market has had a difficult time understanding where the cloud-based DevSecOps (development, security, and operations) platform fits into the artificial intelligence (AI) boom, and what it all means for investors. That uncertainty has sent shares plunging, and the stock has lost roughly half its value over the past year. However, the company shared a development today that gave investors a much-needed boost of confidence.GitLab announced an expanded collaboration with Alphabet's (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) Google Cloud to bring its agentic AI tools to cloud customers. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Alphabet A (ex Google) 285,65 1,35% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 283,45 1,30% Alphabet C (ex Google)
Gitlab Inc Registered Shs -A- 18,40 8,55% Gitlab Inc Registered Shs -A-

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