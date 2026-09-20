Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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21.09.2026 00:00:00

Givaudan achieves industry-first dual certification for its Product Carbon Footprint (PCF) programme

Givaudan today announced that its Product Carbon Footprint (PCF) programme has been certified by TÜV SÜD as compliant with the Together for Sustainability (TfS) PCF Verification and Programme Certi

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18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
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Ölpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
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