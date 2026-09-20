Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
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21.09.2026 00:00:00
Givaudan achieves industry-first dual certification for its Product Carbon Footprint (PCF) programme
Givaudan today announced that its Product Carbon Footprint (PCF) programme has been certified by TÜV SÜD as compliant with the Together for Sustainability (TfS) PCF Verification and Programme Certi
Weiter zum vollständigen Artikel bei Givaudan SA
- giv-2026-pcf-dual-certification-en.pdf
- giv-2026-pcf-dual-certification-fr.pdf
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|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
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|10.08.26
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|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
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