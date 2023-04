Givaudan-Aktie positiv: Symrise-Konkurrent Givaudan setzt etwas weniger um

Der Umsatz von Januar bis Ende März sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 1,77 Milliarden Franken (1,8 Mrd Euro), wie der Konkurrent des DAX 40 )-Konzerns Symrise am Donnerstag mitteilte. Negative Wechselkurseffekte und Übernahmen herausgerechnet ergibt sich allerdings ein Wachstum von 3,6 Prozent, was etwas mehr ist als noch im Schlussquartal 2022.

Während Preiserhöhungen im ersten Quartal ebenso Rückenwind lieferten wie eine gute Nachfrage nach Duftstoffen etwa für Parfüms und Körperpflegeprodukte, lief das Geschäft mit Aromen etwa für die Lebensmittelbranche eher träge.

Regional betrachtet schwächelten die Givaudan-Geschäfte in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, während sie in Europa, Afrika und Nahost teils deutlich zulegten.

Analystin Celine Pannuti von der Bank JPMorgan sprach von einer insgesamt robusten Umsatzentwicklung. Aus eigener Kraft habe das Unternehmen etwas besser abgeschnitten als am Markt erwartet.

JPMorgan belässt "Neutral"-Rating

Die US-Bank JPMorganhat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3100 Franken belassen. Der Hersteller von Aromen und Duftstoffen habe ein insgesamt gutes erstes Quartal verzeichnet, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz sei auf bereinigter Basis stärker gewachsen als von ihr und vom Markt erwartet. UBS belässt Givaudan auf "Sell" - Ziel 2.800 Franken Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 2.800 Franken belassen. Das Umsatzwachstum des Aromen- und Duftstoffproduzenten aus eigener Kraft sei stärker als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung.

Im Schweizer Geschäft steigt die Givaudan-Aktie zeitweise um 0,52 Prozent auf 3.078,00 Franken.

