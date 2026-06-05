Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Vereinbarung unterzeichnet
|
05.06.2026 09:31:00
Givaudan baut Präsenz im Parfümgeschäft aus - Aktie steigt
Mit der Übernahme will Givaudan seine Position im Bereich Fine Fragrances in wachstumsstarken Märkten stärken. Auf Pro-forma-Basis hätte Eurofragance den Angaben zufolge im Jahr 2025 rund 185 Millionen Franken zum Umsatz von Givaudan beigetragen.
Das Unternehmen mit Sitz in Barcelona sei auf Luxusparfüms sowie Düfte für Körperpflege- und Haushaltsprodukte spezialisiert und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende, heißt es weiter. Eurofragance ist insbesondere in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Afrika und Lateinamerika präsent.
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt von regulatorischen Genehmigungen.
Für die Givaudan-Aktie geht es an der SIX zeitweise 1,16 Prozent auf 2.871 CH nach oben.
GENF (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger warten auf Impulse: SMI pendelt zum Start des Freitagshandels um die Nulllinie (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
04.06.26