Givbux hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Givbux ein EPS von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,33 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at