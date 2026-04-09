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09.04.2026 06:00:22
Give all UK households a set amount of subsidised energy, says thinktank
Proposal to help people heat two rooms, provide hot water and run key appliances without incurring more debtIn order to cut rising bills all UK households should receive a minimum amount of energy at rates subsidised by the government through North Sea taxes, a thinktank has suggested.Providing all homes with enough energy to heat two rooms, provide hot water and run key appliances such as a fridge and washing machine, at rates frozen at current levels, would require a subsidy of about £4.5bn, according to the New Economics Foundation. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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