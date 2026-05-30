GIFT Aktie
WKN DE: A2N7F9 / ISIN: JP3264860002
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30.05.2026 22:39:45
Give Your Family the Gift of an Estate Plan
In this episode of Motley Fool Hidden Gems Investing, Motley Fool personal finance expert Robert Brokamp speaks with attorney Jill Mastroianni, the host of the Death Readiness podcast, about how to protect your assets, your family, and yourself with an updated estate plan. Also discussed in this episode:To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. When you're ready to invest, check out this top 10 list of stocks to buy.A full transcript is below.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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