Dignity Aktie
WKN DE: A1C541 / ISIN: GB00B4JZFN18
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05.08.2026 02:11:20
Giving birth in Serbia: 'You leave your dignity at the door'
A months-long DW investigation into childbirth in Serbia revealed a striking pattern in women's negative experiences, the widespread use of practices not universally recommended by the WHO and a system under pressure.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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