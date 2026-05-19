Givo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Givo hat am 17.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 INR ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Givo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 100,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 2,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,100 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Givo ein EPS von -0,130 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Givo mit einem Umsatz von insgesamt 0,87 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,03 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -92,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at