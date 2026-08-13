Givo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Givo hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at