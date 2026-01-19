|
Givo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Givo hat am 17.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Givo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 97,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 2,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
