02.02.2026 06:31:29
GiXo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GiXo hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,16 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,93 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat GiXo 743,1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 664,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
