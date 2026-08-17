17.08.2026 06:31:29

GiXo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GiXo lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,47 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GiXo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 651,4 Millionen JPY im Vergleich zu 601,6 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -6,360 JPY. Im Vorjahr waren -17,910 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat GiXo in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,77 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,40 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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