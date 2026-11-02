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02.11.2026 06:31:29
GiXo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GiXo ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GiXo die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 15,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,32 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 569,1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 588,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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