Giyani Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Giyani Metals lud am 01.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Giyani Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at