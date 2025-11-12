Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
12.11.2025 07:41:25
GJ 2025 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen. GJ 2026: Moderates Umsatzwachstum trotz Währungsbelastung, Umsatzziel für KI-Stromversorgungen deutlich angehoben
Neubiberg, 12. November 2025 Die Infineon Technologies AG gibt heute das Ergebnis für das am 30. September 2025 abgelaufene vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
