Gjensidige Forsikring ASA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gjensidige Forsikring ASA stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,13 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,32 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Gjensidige Forsikring ASA mit einem Umsatz von insgesamt 12,49 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,33 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at