Gjensidige Forsikring ASA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gjensidige Forsikring ASA präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 3,36 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gjensidige Forsikring ASA 2,60 NOK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Gjensidige Forsikring ASA im vergangenen Quartal 12,37 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gjensidige Forsikring ASA 11,22 Milliarden NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at