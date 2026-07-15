Gjensidige Forsikring ASA Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gjensidige Forsikring ASA Un hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,34 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gjensidige Forsikring ASA Un 1,16 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at