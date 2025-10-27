|
Gjensidige Forsikring ASA Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gjensidige Forsikring ASA Un hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,31 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Gjensidige Forsikring ASA Un ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,24 Milliarden USD – ein Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gjensidige Forsikring ASA Un 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
