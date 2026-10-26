Gjensidige Forsikring ASA Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gjensidige Forsikring ASA Un hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,34 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at