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26.10.2026 06:31:29
Gjensidige Forsikring ASA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gjensidige Forsikring ASA hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Gjensidige Forsikring ASA 3,13 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 12,79 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gjensidige Forsikring ASA 12,49 Milliarden NOK umgesetzt.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,67 NOK prognostiziert, während der Umsatz bei 11,79 Milliarden NOK erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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