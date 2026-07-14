14.07.2026 06:31:29

Gjensidige Forsikring ASA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gjensidige Forsikring ASA hat am 13.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,18 NOK präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,53 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gjensidige Forsikring ASA im vergangenen Quartal 12,61 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gjensidige Forsikring ASA 11,94 Milliarden NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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