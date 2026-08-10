Gk Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gk Energy hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gk Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,05 Milliarden INR im Vergleich zu 3,25 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at