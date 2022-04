GKB baut in Chur Kundenhaus der Zukunft

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Graubündner Kantonalbank"

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) modernisiert ihre Kundenhalle am Hauptsitz am Postplatz in Chur und stellt die Beratung noch stärker ins Zentrum. Während der Bauarbeiten von Ende Mai bis Ende Oktober 2022 sind die Dienstleistungen in einem Provisorium im Eingangsbereich erhältlich. Ein- und Auszahlungen sind rund um die Uhr an den Bancomaten möglich. Mit der Neueröffnung werden die seit Januar 2021 als reine Schaltergeschäftsstellen betriebenen Churer Standorte Ringstrasse und Lacuna sowie die Geschäftsstelle in Trimmis geschlossen. Die Bancomaten bleiben erhalten.