GKB ist Branchensiegerin bei Best Recruiters-Studie

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Graubündner Kantonalbank"

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erhält erneut den Award «Best Recruiter Schweiz». In der diesjährigen Auswertung geht die Bank zum sechsten Mal in Folge als Siegerin in der Branche Banken/Finanzdienstleistung hervor und wird vierte in der Gesamtwertung. Im Rahmen der Studie wurden die grössten 447 Arbeitgeber in der Schweiz und Liechtenstein getestet.