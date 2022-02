GKB mit Rekordgewinn und höherer Ausschüttung

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Graubündner Kantonalbank"

Die GKB hat sich in den letzten Jahren erfolgreich als Anlagebank im Markt positioniert. Zusammen mit den gestiegenen Aktienmärkten hat dies den Konzerngewinn auf über 200 Millionen Franken ansteigen lassen. PS-Inhaberinnen und -Inhaber sowie der Kanton und die Öffentlichkeit profitieren über höhere Ausschüttungen direkt am gesteigerten Konzerngewinn. Das akquirierte Anlage- und Hypothekarvolumen unterstreicht die starke Marktpräsenz auch ausserhalb des Heimmarktes.Die Kennzahlen – Konzerngewinn CHF 202.9 Mio. / +12.2%– Geschäftserfolg CHF 230.2 Mio. / +22.3% – Neugeldzufluss CHF 1.7 Mia. / +4.5% – Hypothekarwachstum CHF +782.7 Mio. / +4.4%– Assets under Management CHF 47.5 Mia. / +14.2%– Cost-/Income-Ratio I 44.8%– Cost-/Income-Ratio II (inkl. Abschreibungen) 48.1%