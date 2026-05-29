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29.05.2026 06:31:29
GKB Ophthalmics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GKB Ophthalmics hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
GKB Ophthalmics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,030 INR je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 297,9 Millionen INR, gegenüber 310,2 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,96 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,42 INR beziffert. Im Vorjahr waren -13,980 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 36,77 Prozent auf 1,49 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,09 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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