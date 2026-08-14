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14.08.2026 06:31:29
GKB Ophthalmics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
GKB Ophthalmics hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 2,00 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
GKB Ophthalmics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 330,4 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 323,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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