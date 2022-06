GKB SPORTKIDS Finale: Verirrt im Zauberwald

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Graubündner Kantonalbank"

Mit Werwölfen spielen, Dracheneier retten, einen Hexentrank mischen – all das haben rund 400 GKB SPORTKIDS vergangenen Samstag am grossen GKB SPORTKIDS Finale in Maienfeld erlebt. Unter dem Motto „Zauberwald“ absolvierten die Kinder einen Postenlauf mit dem Ziel, das verirrte GKB Maskottchen Cornell sicher aus dem Zauberwald zu führen.